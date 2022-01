Kirjeenvaihtajalta: Lapsiakin jo pelottaa, kun Ruotsi lähettää viestin Venäjälle ajattamalla panssarivaunuja Gotlannin hiekalla

TUKHOLMA Viidesluokkalainen lapseni tuli viime viikolla koulusta kotiin kertoen, että kaikki hänen luokallaan uskovat Venäjän hyökkäävän Ruotsiin. Lähteeksi paljastui TikTok, jossa on jaettu ahkerasti ruotsalaisten iltapäivälehtien otsikoita.

He ottivat selvää, missä on koulun lähin pommisuoja ja miltä kuulostaa käytössä oleva yleinen hälytysääni eli niin kutsuttu Hesa Fredrik.

Otsikot ovat olleet räväköitä ja asiantuntijoiden äänenpainot synkkiä, kun Euroopan turvallisuuspoliittista tilannetta on käsitelty viime päivinä Ruotsissa.

Puolustusvoimat on nostanut valmiuttaan ja siirtänyt kalustoaan ja joukkojaan Gotlantiin .

Puolustusministeri Peter Hultqvist kertoi Ylen haastattelussa, että näyttävien joukkojen siirtojen tarkoituksena on lähettää viesti siitä, että Ruotsi toimii tarvittaessa ja tietää, mitä alueella tapahtuu.

Viesti on tarkoitettu ruotsalaisten lisäksi ulkomaille.

Suomen puolustusvoimat ei kerro, onko se nostanut sotilaallista valmiuttaan. Linja on ollut perinteisesti se, että Suomi keskittyy toimimaan enemmän ja puhumaan vähemmän.

Raaka totuus on, että Suomen ei tarvitse vakuuttaa naapureitaan siitä, että se on hereillä.

Ruotsissa asia on toisin.

Viime vuosina Ruotsi on pyrkinyt rakentamaan uudelleen sitä, mitä se purki vaiheittain parinkymmenen vuoden aikana.

Gotlannin rykmentti käynnistettiin taas vuonna 2018 , mutta pysyviä joukkoja on saarella vain 160 sotilaan verran. Siis paikassa, jota usein kuvataan lauseella: se joka hallitsee Gotlantia, hallitsee Itämerta. Suomeen kulkee sitä kautta elintärkeä huoltoreitti kriisin aikana.

Puolustusvoimien komentaja Micael Bydén on ehtinyt jo varoittaa (siirryt toiseen palveluun) , että asetettuihin tavoitteisiin ei ehkä päästä, koska työtä on niin paljon.

Oman puolustuskyvyn kasvattaminen on toinen Ruotsin puolustuksen pääpilareista. Toinen on kansainvälinen yhteistyö, ja siinä maa katsoo itään: Suomi on Ruotsille läheisin kumppani.