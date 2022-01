Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajaksi valittiin Ville Blåfield

Helsingin Kirjamessujen ohjelmajohtajaksi on valittu viestintäkonsultti ja tietokirjailija Ville Blåfield.

Messuilta kerrotaan, että uuden ohjelmajohtajan on määrä tuoda tapahtumaan uudenlaista näkökulmaa, jossa yhteiskunnallisilla keskusteluilla ja moniäänisyydellä on oma paikkansa. Ohjelmajohtajuuskausi kestää kahdesta neljään vuotta. Blåfield seuraa tehtävässä Ronja Salmea .

Vuonna 1980 syntynyt Blåfield siirtyy uuteen tehtäväänsä viestintätoimisto Milttonilta. Ennen viestintäkonsultin pestiä hän on tehnyt pitkän uran journalistina Ilta-Sanomissa, Suomen Kuvalehdessä, Seurassa ja Helsingin Sanomissa. Lisäksi Blåfield on julkaissut neljä tietokirjaa, joissa hän on käsitellyt julkisuutta, politiikkaa, suomalaista saunakulttuuria ja sivistystyön historiaa.