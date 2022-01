Helsinki aloitti pienten lasten koronarokotukset kouluilla – kouluterveydenhuollon päällikkö: "Toivomme turvallista koulupäivää"

– Toivomme nyt, että koululaisilla on turvallinen ja häiriötön koulupäivä ja henkilöstöllä työrauha, sanoo kouluterveydenhuollon päällikkö Tuula Salmivaara-Pesonen .

Salmivaara-Pesosen mukaan rokotuksia halutaan kuitenkin järjestää myös kouluissa, koska syksyllä vanhempien ikäryhmien kohdalla saadut kokemukset olivat hyviä ja monissa perheissä tätä on toivottu.

– Tarkoitus on tehdä rokotteen ottamisesta mahdollisimman helppoa sellaisille, jotka sen haluavat ottaa.

Koululla rokottaminen vaatii paljon valmisteluja

Helsinkiläisen alakoulun rehtorin Paula Luopio-Lemetyisen mukaan koulun vanhemmilta on kysytty etukäteen luvat lasten rokottamiselle. Kahden päivänä aikana lähes kolme neljäsosaa oppilaista käy piikillä.

– Osa lapsista on jo sairastanut taudin, osa on rokotettu muualla ja osa on valinnut, että ei heitä rokoteta, Luopio-Lemetyinen sanoo.