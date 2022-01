Mielenterveysjärjestöiltä huutia vaalipuheille ja hallituksen hoitotakuulle: terapiatakuu on taikasana, jota toistellaan

Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka on huolissaan siitä, että vaalipuheissa viljellään mielellään puhetta mielenterveydestä ja nuorista, kun hoidon järjestäminen kuitenkin vaatii lainsäädäntöä.

– Siellä on käytännössä täysin rajattu ulkopuolelle nämä psykoterapeuttiset tai psykososiaaliset interventiot, Sydänmaanlakka muistuttaa.

Matalan kynnyksen palvelut saattavat parantua

– Tämä on iso ongelma, koska terapiatakuu on kuitenkin sellainen taikasana, jota aika paljonkin toistellaan tällä hetkellä poliittisessa keskustelussa. Ja hoitotakuunkin suhteen on ehkä annettu ymmärtää, että nämä palvelut vahvistuisivat enemmän kuin mitä ne sitten todellisuudessa ovat vahvistumassa, Sanni Lehtinen arvelee.