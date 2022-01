Juulia ja Eemil käyttivät lapsesta asti huumeita, mutta kolmas yhteinen vauva sai vanhemmat lopettamaan

Päihdeäitien kuntoutuksen alku on siirtynyt yhä lähemmäs synnytystä. Päihderiippuvaisten tavoittaminen on aina hankalaa, mutta korona-aikana se on entisestään hankaloitunut.

Juulia ja Eemil eivät halua tehdä mitään, mikä vaarantaisi elämän yhdessä Nane-vauvan kanssa.