Pääkaupunkiseudun koronaryhmä suosittaa: liikunta- ja virkistystilojen sulkua tulisi jatkaa kahdella viikolla

– Meillä on edelleen erittäin korkea ilmaantuvuus, Vantaalla esimerkiksi noin 4 200. Näyttää siltä, ettei vielä olla ehkä edes lakipistettä saavutettu. Tehohoidon kuormitus ei onneksi ole kasvanut samassa suhteessa, mutta perusterveydenhuollossa on tällä hetkellä kohtuullisen paljon ihmisiä, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen .

Perusterveydenhuollon kuormitus näkyy erikoissairaanhoidon ruuhkautumisena perusterveydenhuollon jatkohoitopaikkojen ollessa täynnä. Tällä hetkellä koko HUS-alueella sairaalahoidossa on yhteensä 347 koronapotilasta, koronaryhmän tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun) kerrotaan.

Ylipäätään koko sote-palvelujen kuormitus on korkeaa, koska kriittisimpiin toimintoihin on jouduttu siirtämään henkilöstöä laajalti muista palveluista.

Yleisötilaisuuksien rajoitusten tarvetta arvioidaan ensi viikolla

Niin ikään kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on tällä hetkellä kielletty 31. tammikuuta saakka. Ritva Viljasen mukaan näiden rajoitusten kohtaloa punnitaan ensi viikolla.

Ryhmä kannustaa pitämään kiinni terveysturvallisuussuosituksista ja etenkin kasvomaskien käytöstä. Lisäksi ryhmä käsitteli kokouksessaan sitä, kuinka koulujen alkaminen lähiopetuksessa on sujunut.

– Se on mennyt erittäin maltillisesti ja rauhallisesti kaikkialla. Vantaalla poissaoloprosentti kaikilla kouluasteilla on 16 prosenttia, kun viime syksynä, jolloin ilmaantuvuus oli pienempää, prosentti oli 13. Tilanne on hyvin hallinnassa, Viljanen kertoo.