Uusi palvelu helpottaa puhelinliittymän kilpailutusta – Dna:lla ja viranomaisilla on riita palvelun toteutuksesta, operaattoria uhkaa suuri sakko

Puhelinoperaattorin kilpailuttamisesta ja vaihtamisesta on tehty taas aavistuksen helpompaa.

Samalla puhelinoperaattori Dna:n ja viranomaisten välille on kehkeytynyt kiista, jossa liikenne- ja viestintävirasto Traficom on langettamassa Dna:lle 100 000 euron uhkasakon.

Vuoden alussa voimaan tulleen määräyksen mukaan puhelinoperaattorien on kerrottava kuluttajalle automaattisella tekstiviestipalvelulla, milloin puhelinliittymän sopimus on katkolla, mikäli kyse on määräaikaisesta sopimuksesta.