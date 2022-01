Yritykset puhuvat paljon vastuullisuudesta, mutta näkyvätkö tavoitteet johtajien tilipusseissa? Meneillään on murros, selviää Ylen yrityskyselystä

Perinteisesti toimitusjohtajien palkkiot ovat sitä suuremmat, mitä paremmin yritys menestyy liiketaloudellisten mittareiden perusteella. Liiketaloudellisten mittareiden rinnalle on kuitenkin tullut myös toisenlaisia asioita.

Metsäyhtiö UPM ei käytä vastuullisuusmittareita

– Vastuullisuus on integroitu UPM:n Biofore-strategiaan, joten vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita ei ole korostettu erikseen johdon palkitsemisessa, UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren vastaa.

Suomalaiset tulevat perästä

Yritykset ovat jo useita vuosia julkaisseet erilaisia vastuullisuustavoitteitaan. Aivan viime vuosina erityisesti päästötavoitteet ovat saaneet näkyvyyttä. Siksi on olennaista katsoa, heijastuvatko yritysten tekemät vastuullisuusjulistukset myös johdon palkkioihin.

Häll on kollegoidensa kanssa tarkastellut vuotta 2020 koskevia palkitsemiskäytäntöjä 25 suurimmassa Helsingin pörssin yrityksessä. Tuolloin noin kolmanneksella yrityksistä oli ESG-mittareita joko lyhyen tai pitkän aikavälin palkitsemisohjelmissa. Yleisimmät mittarit olivat työntekijöihin ja turvallisuuteen liittyviä. Noin neljäsosa mittareista liittyi ympäristöön ja hiilidioksidipäästöihin.

Hällin mukaan ilmiö on yleistymässä. Suomalaiset yritykset laahaavat silti jäljessä verrattuna manner-eurooppalaisiin yhtiöihin. Muutama vuosi sitten tehdyssä selvityksessä ESG-mittarit olivat käytössä noin puolella suurimmista manner-eurooppalaisista yhtiöistä, kun vastaava osuus oli suomalaisten yritysten osalta noin 20 prosenttia, Häll kertoo.

Vastuullisuutta määritellään laveasti

Yksi ongelma on, että ESG-mittareiden alle saatetaan laittaa laveasti hyvin erilaisia asioita, joiden yhteiskunnallinen ulottuvuus ei välttämättä ole kovin merkittävä.

Polttoaineyhtiö Nesteen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä on huomioitu päästötavoite viime vuodesta lähtien. Yhtiön Porvoon jalostamo on yksi suurimmista yksittäisistä päästölähteistä Suomessa.

Iso kysymys on se, kuinka uskottavasti yrityksen vastuullistavoitteita voidaan mitata. Polttoaineyhtiö Nesteen tavoitteena on hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteena on pienentää sekä omaa hiilijalanjälkeä että auttaa asiakkaita vähentämään päästöjään Nesteen tuotteiden avulla, sanoo yhtiön vastuullisuusjohtaja Salla Ahonen.