Kahdesti rokotettuja joutunut teholle koronan vuoksi selvästi aiempaa enemmän – HUSin Ruotsalainen: Kolmansilla annoksilla kiire

Kaikkiaan tehoilla oli hoidossa parikymmentä koronapotilasta. Rokotettujen määrä oli poikkeuksellisen korkea edeltäviin viikkoihin ja kuukausiin nähden. Tähän asti rokotettuja on ollut tehohoitoa saavista alle 10 prosenttia. HUS raportoi koko viime syksyn, että suuri osa teholle joutuneista on ollut rokottamattomia.

– Tehohoidossa on ollut vain yksittäisiä kaksi kertaa rokotettuja potilaita. Valtaosa potilaista on ollut rokottamattomia. Siinä mielessä tämä on selvä nousu ja kertoo siitä, että virusta on nyt paljon liikkeellä, sanoo apulaisylilääkäri Ruotsalainen.