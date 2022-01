Nuorten terapiasta on niin kova pula, että Tampereella sitä on annettu ilman ajanvarausta kirkossa, tulossa myös muualle

Tampereella nuorille annettu walk in -terapia on matalan kynnyksen ratkaisukeskeistä terapiaa. Sama malli on alkamassa Helsingissä ja Keravalla.

Nuorten saama anonyymi terapia jatkuu Vanhalla kirkolla Tampereella. Arkistokuva. Kuva: Antti Eintola / Yle