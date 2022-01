EU-parlamentin uudeksi puhemieheksi maltalainen Roberta Metsola, jolla on vahva tausta Suomesta

Euroopan parlamentin puhemieheksi on valittu maltalainen Roberta Metsola . Hän sai jo ensimmäisellä äänestyskerralla selvän enemmistö parlamentin äänistä.

Metsola täyttää tänään 43 vuotta. Hän on siten EU-parlamentin historian nuorin puhemies. Tehtävässä on ennen häntä ollut kaksi naista.

Metsola edustaa EU-parlamentissa keskusta-oikeistolaista Euroopan kansanpuoluetta (EPP), johon Suomesta kuuluu kokoomus-puolue. EPP on europarlamentin suurin ryhmä.

Tuorella puhemiehellä on taustaa Suomessa, sillä hän on naimisissa suomalaisen Ukko Metsolan kanssa. Puoliso on ollut aktiivinen kokoomus-puolueessa.