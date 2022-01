Ensi kesä on jo normaali, uskovat festarien järjestäjät – silti päätöksiä tapahtumatakuusta tarvittaisiin nopeasti: "Korona ei voi enää yllättää"

Törnävänsaaressa tätä näkyä on todistettu edellisen kerran vuonna 2019, koska festivaali on jouduttu perumaan jo kahtena kesänä.

– Täydellä höyryllä mennään ja mieli kirkkaana. Järjestely on normaalin kaltaista tähän vuodenaikaan nähden, mutta lippuja on myyty vauhdikkaammin kuin aikaisempina vuosina tähän aikaan, Rumpunen iloitsee.

Moni aikaisempina vuosina lipun tapahtumaan ostanut on jättänyt lipun itselleen talteen, mikä on Rumpusen mukaan auttanut hankalassa tilanteessa.

Tapahtumateollisuus kritisoi kovin sanoin hallitusta

– Keinot on luotu ja meillä on jo tukimekanismit olemassa. Hallituksen täytyy kyetä tekemään nopeammat päätökset siitä, että jos joudutaan rajoittamaan, niin pitää huolehtia myös siitä että toimijat selviävät rajoituksista.

Odotetaan niin sanottua normaalia kesää

– Me yritämme kuitenkin keskittyä sellaisiin asioihin, mitä me voimme kontrolloida ja mihin me voimme itse vaikuttaa, ja olla huolehtimatta liikaa asioista, jotka on pois meidän käsistämme.