Öljylämmityksestä luopuja voi saada investoinnilleen jopa 7000 euron verotuen – lämmityksen vaihtajat pääsevät "omilleen" jo lyhyessä ajassa

Päätökseen vaikutti myös uusi lisäkannustin öljylämmityksestä luopumiseksi. Jukka Roiskon ja puolisonsa Susanna Alénin kahden maksajan perheessä he myös saavat edusta täyden hyödyn irti.

– Tämä maksaa päälle 20 000 euroa ja siinä työn osuutta on noin 12 000 euroa, josta sitten saamme yhdessä koko vähennyksen eli 7000 euroa.

Kattilanpurkajille tuli lisävaihtoehto

Tämän vuoden alusta öljylämmityksestä (siirryt toiseen palveluun) luopujan kotitalousvähennystä on korotettu siten, että vähennyksen enimmäismäärä nousi 2 250 eurosta 3 500 euroon henkilöä kohden ja korvausprosentti 40 prosentista 60 prosenttiin.

Puolison kanssa vähennystä voi siten saada yhteensä 7 000 euroa, kun työn osuus hankkeen kokonaiskustannuksista on vähintään 12 000 euroa. Korotus on määräaikainen ja se on voimassa vuosina 2022–2027.