Jotu Karjalainen aikoi kalastella loppuelämänsä, mutta avasikin ravintolan keskelle koronarajoituksia: "Ihmisellä pitää olla tekemistä"

– Ihmisellä pitää olla tekemistä. Tämä on kiva muutos elämään, uusi vaihe, yrittäjä sanoo.

Moni on tehnyt samoin pandemiasta ja ravintolarajoituksista huolimatta. Suomeen on ilmestynyt korona-aikaan uusia ravintoloita samaan tahtiin kuin ennenkin. Tämä näkyy tilastoista, jotka ovat pandemia-ajalta käytettävissä vuodelta 2020 sekä alkuvuodelta 2021.

– Kynnys toiminnan aloittamiseen alalla on useimmiten melko matala. Uuden liiketoiminnan aloittamiseen ei välttämättä tarvita kovin paljoa alkupääomaa, jos vuokraa toimitilan, sanoo Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan pääekonomisti Ari Peltoniemi .

– Alalle on ominaista normaalinakin aikana, että vaihtuvuutta on enemmän kuin monella muulla toimialalla, Peltoniemi toteaa.

Tammikuussa rajoitukset haittaavat vähiten

Ruoka on Karjalaisen mukaan maistunut asiakkaille ja oluttakin on mennyt kivasti. Silti ravintola on ollut aika hiljainen tammikuun alussa.