Tarkistimme poliitikkojen faktat: Petteri Orpo esitti "pelastustoimen kivijalasta" väitteen, joka liioittelee kivijalan painoarvoa

Väite: Kokoomuslaiset häpeävät mielenterveyden ongelmista puhumista

"Vihreistä tämän asian ratkaisu ei jää kiinni, toisin kuin kokoomuksesta on jäänyt Helsingissä ja Hailuodossa, joka sai palkinnon mielenterveyden edistämisestä, ja teidän valtuutettunne lähtivät sitä häpeämään." – Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela Ylen Suuressa vaalikeskustelussa 20.1.2022

Perustelu: Iiris Suomelan väite, jonka mukaan kokoomuksessa on hävetty mielenterveyden ongelmia, pitää paikkansa ainakin Hailuodossa.

Väite: Sopimuspalokunnat hoitavat yli 80 prosenttia pelastustehtävistä

"Sopimuspalokunnat, jotka huolehtivat yli 80 prosentista Suomen pelastustehtävistä, se on tämän maailman parhaan palo- ja pelastuslaitoksen kivijalka." – Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo Ylen Suuressa vaalikeskustelussa 20.1.2022

Väite: Tyypin 2 diabetes maksaa yhteiskunnalle satoja miljoonia vuodessa

Diabetes on todettu vajaalla puolella miljoonalla suomalaisella. Liki 90 prosentilla heistä on tyypin 2 diabetes. Diabeteksen mukanaan tuomien lisäsairauksien ilmaantuvuuden puolittaminen saattaisi tuoda yhteiskunnalle satojen miljoonien eurojen säästöt vuosittain (siirryt toiseen palveluun) .

Väite: Yhdellä miljardilla voidaan palkata 20 000 sote-ammattilaista

Perustelu: Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n tutkimuspäällikkö Mika Juutinen kertoo, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen piirissä olevan henkilöstön keskimääräinen kokonaisansio on tällä hetkellä noin 3 150 euroa kuukaudessa, jos mukaan ei lasketa lääkäreitä. Työnantajakulut huomioiden työntekijän vuotuinen työvoimakustannus on noin 50 000 euroa.

Kokonaan toinen asia on kuitenkin alan työmarkkinatilanne. Vuonna 2021 Suomessa oli jatkuvasti avoinna 5 000–11 000 sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan työpaikkaa. Työttömiä hoitajia oli selvästi vähemmän: noin 1 000.

Väite: Kymmenen prosenttia väestöstä käyttää 80 prosenttia terveydenhuoltopalveluista

"Me tiedämme, että noin kymmenen prosenttia väestöstä tarvitsee – suurin piirtein – tai käyttää noin 80 prosenttia terveydenhuoltopalveluistamme." – RKP:n puheenjohtaja Anna-Maija Henriksson Ylen Suuressa vaalikeskustelussa 20.1.2022

Anna-Maja Henrikssonin mainitsemat luvut ovat sinänsä oikeita, mutta hänen väitteensä on epätäsmällinen, sillä hän puhuu vain terveyspalveluista eikä mainitse sosiaalipalveluita.

Väite: Terveyskeskuskäynnit ovat vähentyneet 25 prosenttia koronan aikana

"Tässä on yksi sellainen juttu, mitä kukaan ei ole huomioinut, että 25 prosenttia on laskenut ihmisten käynti terveyskeskuksissa, kun on ollut korona-aika." – Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo Ylen Suuressa vaalikeskustelussa 20.1.2022