Lavron ja Blinken tapaavat perjantaina Genevessä – Britannia lähettää panssarintorjunta-aseita Ukrainalle

Saksan ilmatila polttopisteessä

Saksa on ollut lännen riveissä Venäjä-pakotteissa, mutta se on samalla toistuvasti kieltäytynyt aseviennistä Ukrainaan.

Venäjä kotiuttaa diplomaattejaan Kiovasta

Venäjällä on edelleen kymmeniätuhansia sotilaita Ukrainan rajalla. Sen lisäksi se on sanomalehti The New York Timesin (siirryt toiseen palveluun)mukaan kotiuttanut kymmeniä työntekijöitään Kiovan suurlähetystöstä ja Lvivin konsulaatista.