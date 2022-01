Ranskassa ja Saksassa baariin ei enää pääse ilman rokotuspassia tai sairastettua koronaa – testitulosten painoarvo vähenee eri maissa

Monissa Euroopan maissa on jo käytössä vastaavanlainen tai jopa tiukempi systeemi.

Saksa

Saksassa on erilaisissa tiloissa käytössä niin sanottu 2G-vaatimus. Termi viittaa sanoihin genesen eli parantunut ja geimpft eli rokotettu.

Tällä hetkellä rokottamattomien parantuneiden koronapassit ovat voimassa kuusi kuukautta. He voivat muuttaa statuksensa rokotetuksi ottamalla yhden annoksen koronarokotetta.

Helmikuun alusta alkaen koronapassi on voimassa yhdeksän kuukautta perusrokotussarjan eli yleensä kahden annoksen jälkeen. Sitten henkilön tulee ottaa tehosteannos, jotta passi ei sulkeudu. Tämä käytäntö noudattaa EU:n uutta sääntöä rokotustodistuksen voimassaolosta.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz on ilmoittanut kannattavansa pakollisia koronarokotuksia. Maassa harkitaan parhaillaan rokotuspakkoa.

Ranska

Ranskan parlamentti on hyväksynyt lain (siirryt toiseen palveluun) , joka muuttaa maassa käytössä olevan terveyspassin entistä tiukemmaksi rokotepassiksi. Sääntö koskee yli 16-vuotiaita.

Uuden lain mukaan ihmisillä pitää olla todistus täydestä rokotussarjasta, jotta he pääsevät julkisiin tiloihin kuten ravintoloihin, kahviloihin, elokuvateattereihin ja pitkän matkan julkisiin liikennevälineisiin kuten juniin ja lentokoneisiin.

Julkista liikennettä koskevassa rokotevaatimuksessa on poikkeus rokottamattomille henkilöille, jotka matkustavat pakottavista perhe- tai terveyssyistä. Hätätilanteessa rokottamattomat pääsevät kulkuvälineisiin negatiivisella testituloksella.

Italia

Italiassa on käytössä niin sanottu “vihreä superpassi” eli käytännössä todistus voimassa olevasta rokotussarjasta tai vähän aikaa sitten sairastetusta koronataudista.

Passi vaaditaan monissa tiloissa kuten esimerkiksi baareissa, ravintoloissa ja julkisessa liikenteessä. Helmikuusta alkaen rokotuspassi on voimassa kuusi kuukautta kahden rokoteannoksen jälkeen.

Tammikuussa tuli voimaan uusia rajoituksia (siirryt toiseen palveluun) rokottamattomille. He eivät enää pääse baareihin, ravintoloihin tai maan sisäisiin julkisiin kulkuvälineisiin negatiivisella testituloksella.

Rokotuspakko ei koske vähän aikaa sitten koronataudista parantuneita yli 50-vuotiaita. Aiemmin rokottamattomat ovat saaneet käydä töissä, jos he ovat saaneet negatiivisen testituloksen kahden päivän välein.

Ruotsi

Ruotsissa rokotustodistus (siirryt toiseen palveluun) on pakollinen sisätiloissa järjestettävissä yli 50 hengen yleisötilaisuuksissa. Negatiivinen testitulos tai todistus sairastetusta koronataudista ei kelpaa (siirryt toiseen palveluun) .

Tanska

Passi on voimassa, jos henkilö on parantunut koronataudista korkeintaan viisi kuukautta sitten, ottanut täyden rokotussarjan tai hänellä on tuore negatiivinen testitulos.