Suomessakin on varauduttu uhkaaviin droonilentoihin ydinvoimaloiden päällä – voimalat rakennettu kestämään iskuja

Poliisin droonitoimintaa koordinoivan ylikomisario Sami Hätösen mukaan Suomessa on varauduttu uhkaaviin droonilentoihin ja niihin on mahdollisuus puuttua. Kyvykkyyksiä ei kommentoida julkisuuteen.

Ruotsissa useita droonihavaintoja

"Ydinvoimalat kestävät paljon isompiakin iskuja"

– Täytyy pitää mielessä, että pienetkin laitteet pystyvät kantamaan mukanaan yllättävän isoja määriä esimerkiksi räjähdeaineita. Mitä niillä taas saadaan aikaan on riippuvainen kyseisestä aineesta ja taakasta mitä drooni on kantanut.

Drooneihin on myös tulossa vaatimus etätunnistamisesta. Sen avulla viranomaiset näkevät missä ilma-alus sijaitsee, kuka sen omistaa ja missä lennättäjä on.

Supo on vaitonainen varautumisesta

– Meillähän on hyvä toimivaltuus siihen, että jos on tarpeen puuttua miehittämättömän ilma-aluksen kulkuun, se on mahdollista poliisilain perusteella tiettyjen kriteerien täyttyessä. Myöskin voimakeinojen käyttö on poliisilain mukaan sallittua, Hätönen kertoo.