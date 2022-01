Veljesten ravintolabisnes uhkaa kaatua hitaiden tietojärjestelmien vuoksi – kymmenien tuhansien tukihakemus hylättiin, kun tieto ei päivittynyt ajoissa

Yökerhon yläkerrassa oleva pubi on vielä aamupäivällä suljettuna, mutta Teemu, 23, ja Miikka Sulkala, 25, kasaavat pöydälle papereita. Esillä on ravintoloitsijoille korona-aikana tutuksi tulleita korvaustukihakemuksia, otteita verovelkarekisteristä, oikaisuvaatimuksia ja päätöksiä.

Oululaisveljesten uran alku ravintolayrittäjinä ei ole ollut helppo. Kun kolmisen vuotta sitten avatun livekeikkoihin ja tapahtumiin erikoistuneen yökerhon toiminta oli saatu vakiinnutettua, tuli pandemia, ja toiminta pysähtyi kuin seinään. Sen jälkeen toimiminen on ollut luovimista alati muuttuvien rajoitusten keskellä.

Uuden ravintolan rakentaminen maksoi lähes puoli miljoonaa euroa ja lainojen panttina on myös läheisten koteja. Pelissä on paljon.

Rajoitustoimista kärsineelle alalle on luotu tukijärjestelmiä, mutta veljekset joutuivat viimeisimmän hakemuksensa kanssa koronatukilimboon, jossa viimeistä lukua ei ole vielä kirjoitettu.

Viive tietojen päivittymisessä johti ongelmiin

Pandemian alussa keväällä 2020, kun ravintolat olivat suljettuna, veljekset saivat ravintolatoimintaansa noin 28 000 euron tukipotin. Sen avulla he pystyivät maksamaan parin kuukauden vuokrat ja muita juoksevia kuluja, Teemu Sulkala kertoo.

Sen jälkeen tukihanat ovat olleet tukossa.

Viime kesänä Teemu ja Miikka Sulkala tekivät tukihakemuksen Valtionkonttorin kolmannelle kustannustukikierrokselle.

Ennen tuen hakemista veljekset kertovat lainanneensa lisää rahaa, koska yritykselle oli kertynyt verovelkaa noin 18 500 euroa. Velka olisi estänyt tuen saamisen.

Veljekset hankkivat rahan läheisiltä, jotta pystyivät maksamaan verovelat pois. He kertovat järjestäneensä myös muut tuen vaatimat kriteerit kuntoon. He tarkistivat verovelkarekisteristä, että velkatiedot olivat poistuneet ja laittoivat hakemuksen sisään.

– Parissa päivässä Valtionkonttorilta tuli hylkäävä päätös, koska yrityksellä on verovelkaa. Maksut eivät olleet ehtineet rekisteröityä heille, Teemu Sulkala sanoo.

Alla olevalla videolla Teemu Sulkala kertoo, miten he keräsivät rahat verovelkojen maksuun ja kuinka koville tilanne on parin viime vuoden aikana tuoreet ravintoloitsijat pistänyt.

Valtionkonttorin yritysten kustannustukien palvelujohtaja Mari Selviranta vahvistaa tilanteen.

– Tässä tilanteessa on mitä ilmeisimmin käynyt niin, että verottajan tiedot eivät ole päivittyneet reaaliaikaisesti siihen tietokantaan, josta Valtionkonttori käy tiedot poimimassa, kun verovelka on maksettu. Sen takia meille sitä tietoa ei ole tullut.

Sulkalat tekivät päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Niiden käsittelyajat ovat Valtionkonttorissa venyneet 5–6 kuukauteen. Sinä aikana ravintolan talousvaikeudet ehtivät jälleen kasaantua ja niskassa oli jopa konkurssihakemus, Teemu Sulkala kertoo.

– Meille tuli joulukuun loppupuolella päätös, että yritykselle ei myönnetä kustannustukea eikä sulkuajan korvausta, koska verovelkaa on kertynyt viidessä kuukaudessa. Veroja ei vaan valitettavasti ole varaa maksaa, kun joulukuun puolesta välin ollaan voitu olla vain kuuteen asti auki.

Mari Selviranta kertoo, että oikaisuvaatimus käsitellään yrityksen sen hetkisen tilanteen mukaan. Vaikka kesällä verotiedot olisivat olleet kunnossa, se ei vaikuta päätökseen, koska loppuvuodesta yrityksen talous oli taas vaikeuksissa.

– Me emme katso kesän tai minkään muun ajankohdan tilannetta, vaan sitä hetkeä, kun oikaisupäätös tehdään.

Teemu Sulkala on turhautunut. Hänen mukaansa ravintolan tilanne olisi nyt kokonaan erilainen, jos tukea olisi tullut kesällä, kuten veljekset olivat laskeneet.

– Jos olisimme saaneet sen 55 000 euroa tukea, niin sillä olisi voitu maksaa esimerkiksi vuokraisännälle ja veroja.

Mari Selviranta pitää tapausta hyvin harvinaisena. Hänen mukaansa tilanteessa on ollut todella huonoa tuuria, kun kesän hakemus on päätynyt automaattiseen hylkäykseen tietokantaviiveiden vuoksi.

– Tällaisessa tilanteessa nyt on tietysti myöhäistä viisastella, mutta meillä on kustannustuessa asiakaspalvelu auki joka päivä. Jos tässä yrittäjä olisi soittanut ja pystynyt varmistamaan, että tiedot on päivittyneet, niin tältä harmilta olisi vältytty.

Selviranta kuitenkin ymmärtää veljesten harmin.

– On toki siinä mielessä kohtuutonta, että yrittäjä on tehnyt paljon työtä, että on saanut verovelan maksettua ja siitä huolimatta ei saanut kustannustukea.

Yle on nähnyt hakemukset, päätökset ja kuvankaappaukset ravintolan verovelkarekisteristä.

Päätöksistä voi valittaa vielä hallinto-oikeuteen, ja sinne Teemu ja Miikka Sulkala aikovat asian seuraavaksi viedä.

Merkkejä paremmasta

Tuoreet ravintoloitsijat joutuivat nopeasti syvään päähän. Tilanteeseen, jossa on pitänyt reagoida nopeasti ja miettiä erilaisia selviytymisstrategioita.

– Me ollaan nuoria tyyppejä, eihän me tiedetä kaikkia näitä asioita, Miikka Sulkala toteaa.

Ravintolan perustamisessa neuvonantajana on ollut myös veljesten setä, Ilpo Sulkala, joka on pyörittänyt Oulussa vuosikymmeniä omaa ravintolabisnestään.

Uskoa tulevaan luo kuitenkin viime vuoden loppupuoli, aika ennen omikronia. Kun syksyllä ja alkutalvesta ravintolarajoitukset olivat nykyistä lievempiä, kansa liikkui, viihtyi keikoilla ja ravintoloissa.

– Viime lokakuussa meillä oli alvillista myyntiä noin satatuhatta euroa, mikä on tälle paikalle uskomaton myynti, Teemu Sulkala toteaa.

Päivä kääntyy iltapäivän puolelle. Kello on pian yksi. On aika kerätä paperit kasaan, sillä veljekset avaavat yökerhon yläkerrassa olevan pubin. He pitävät sitä auki niin pitkään kuin on mahdollista.

Valomerkki tulee kello 17 ja ovet suljetaan tuntia myöhemmin.