Kirjeenvaihtajalta: Kreml rummuttaa lännen sotilaallista uhkaa niin kauan, että se alkaa pian itsekin uskoa siihen

Tai näin ainakin maan johto aina presidentti Vladimir Putinia myöten on viime viikkojen aikana vakuutellut.

Todellisuudessa tilanne on päinvastainen.

Venäjä on kasannut kymmeniä tuhansia sotilaita Ukrainan läheisyyteen. Venäläisjoukkoja on saapunut myös Valko-Venäjälle, jonka kanssa maa on järjestämässä helmikuussa (siirryt toiseen palveluun) yhteiset sotaharjoitukset “ulkoista aggressiota” vastaan.