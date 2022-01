Herätys: Kiellettyihin droonilentoihin on varauduttu | Suomessa on pelastajapula ja rahoitus on tiukalla | Koronalääkkeitä Suomeen keväällä

Suomessa on varauduttu uhkaaviin droonilentoihin ydinvoimaloiden päällä – voimalat rakennettu kestämään iskuja

Ruotsissa on tehty viime päivinä havaintoja ilmailukieltoalueilla lentäneistä drooneista. Suomalaisten ydinvoimaloiden läheisyydessä ei ole havaittu vastaavanlaisia uhkaavia droonilentoja. Suomessa droonien lennättäminen ydinvoimaloiden yllä on rikos , johon viranomaiset ovat kuitenkin varautuneet.

Uusista koronalääkkeistä odotetaan lisäapua esimerkiksi immuunipuutteisille

Maailmalla on kehitteillä satoja koronaviruslääkkeitä, joiden tarkoitus on estää koronataudin kehittymistä vakavaksi. Toistaiseksi koronalääkkeitä on käytössä kuitenkin vain vähän. Euroopan lääkevirasto käsittelee parhaillaan kahden suun kautta annosteltavan koronalääkevalmisteen myyntilupahakemusta.