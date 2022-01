Tutkimus: Kansalaisten luottamus demokratiaan on ennätysalhaalla, mutta autoritääriset maat porskuttavat vahvasti

Suuret eurooppalaiset maat heikoilla

Kiinalaiset luottavat hallitukseensa

– Uskon, että kyse on siitä, mitä on sanottu ja mitä on tehty. Kiinassa koronatilanne on hoidettu paremmin kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, toimitusjohtaja Richard Edelman sanoi Reutersille.