Korkeakoulujen hakijamäärä kasvoi hurjasti – katso Ylen yhteishakukoneesta, kuinka moni kilpailee kanssasi samasta opiskelupaikasta

Kevään ensimmäinen yhteishaku päättyi eilen. Kuuntele, miten etäopiskelu on vaikuttanut yhteishakijoiden määrään.

Kevään ensimmäisessä korkeakoulujen yhteishaussa haetaan syksyllä alkaviin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen vieraskielisiin koulutuksiin sekä Taideyliopiston koulutuksiin. Haku päättyi keskiviikkona, ja Opetushallitus on julkistanut hakijoiden määrät.

Hakijoiden määrä on kasvanut huomattavasti viime vuodesta. Opiskelupaikkaa hakee nyt yli 33 000 henkilöä. Vuosi sitten hakijoita oli hieman yli 22 000.

Kaikista koulutusohjelmista suosituimpia ovat englanninkieliset sairaanhoitaja (AMK) -koulutusohjelmat. Eniten hakijoita on Jyväskylän ammattikorkeakouluun, jonka sairaanhoitajakoulutukseen hakee 2 285 henkilöä. Yhtä opiskelupaikkaa kohti on 57 hakijaa.

Yrkeshöskolan Novian sairaanhoitajakoulutukseen on yli 2 000 hakijaa. Samasta opiskelupaikasta kilpailee 70 hakijaa. Myös Savonia-ammattikorkeakoulun Bachelor of Health Care -koulutusohjelma on lähes 2 000 hakijan listalla. Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen koulutukseen.