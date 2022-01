WHO toppuuttelee liikaa toiveikkuutta: Koronapandemia ei ole läheskään ohi, omikronmuunnosta ei tule kuitata lievänä

Omikron on hyvin tarttuva verrattuna aiempiin viruksen muunnoksiin ja se leviää kovaa vauhtia eri puolilla maailmaa. Keskuksena on ollut Eurooppa, jossa uusia tartuntoja vahvistettiin viime viikolla noin viisi miljonaa.

Erityisen huolissaan WHO on maista, joissa rokotuskattavuus on matala. Rokottamattomilla on moninkertainen riski sairastua vakavasti tai kuolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.