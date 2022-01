Näin poliisi ja pelastuslaitokset ovat varautuneet koronapoissaoloihin – pomot valmiudessa töihin, hälytykset ja vakavat rikokset ensisijalla

Helsingin pelastajista pahimmillaan jopa 10 prosenttia poissa

Siellä missä tartuntoja on tällä hetkellä kaikkein eniten, tilanne on jo haastava.

Vuorot on saatu toistaiseksi paikattua ylitöiden ja työntekijöiden asemien välisten siirtojen avulla, ja muutamia vuoroja lukuun ottamatta Helsingissä pelastustoimen valmiustaso on vielä hyvä.

Poliisilaitos siirtää henkilöstöä tarvittaessa tärkeimpiin hälytystehtäviin

Itä-Suomessa laajoilta tartunnoilta on toistaiseksi vältytty, ja tartunnat ovat poliisissa ja pelastuslaitoksissa jääneet yksittäisiksi. Laajoihin sairastumisiin on varauduttu.

Poliisipäällikön mukaan kiireelliset hälytystehtävät on saatu hoidettua työntekijöiden poissaoloista huolimatta. Työtehtäviä on priorisoitu, työvuoroja on vaihdettu ja lisäksi osa työntekijöistä on tehnyt ylitöitä.