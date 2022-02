Suomi ja muu maailma ovat nyt eläneet kaksi vuotta kulkutautipandemian keskellä. Perjantaihin 4. helmikuuta 2022 mennessä SARS-Cov-2-koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin on sairastunut 385,9 miljoonaa ihmistä ja se on surmannut 5,7 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti. Suomessa on varmistettu 514 892 koronavirustartuntaa ja 2 058 ihmistä on kuollut tautiin.