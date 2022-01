Moni rekka kulkee pian rahtialusten vessajätteillä – varustamot innostuivat heti uudesta kokeilusta

Haminan-Kotkan satamassa on saatu hyviä kokemuksia rahtialusten jäteveden keräämisestä hyötykäyttöön.

Aluksilla on kuitenkin myös toinen vaihtoehto, josta moni varustamo ei ole välttämättä ollut edes tietoinen.

Rahtilaivan jätevedet on mahdollista jättää satamaan ilman ylimääräistä kustannusta.

Itämeren hyvää ekologista tilaa tavoitteleva Baltic Sea Action Group on ryhtynyt edistämään toimia, jolla alusten jätevedet saataisiin kiertotalouden mukaisesti hyötykäyttöön. Jätehuollon kehittäminen aloitettiin ensimmäisenä Haminan-Kotkan satamassa .

Se on Suomen suurin yleissatama, jossa käy vuosittain keskimäärin 2 500 rahtialusta.

– Projektin myötä on tullut uusia laivoja, jotka jättävät jätevedet satamaan käsiteltäväksi ja olemme olleet siitä hyvin iloisia, kertoo satamayhtiön kehityspäällikkö Suvi-Tuuli Lappalainen.

Aikaisemmin vain pieni osa niistä on jättänyt jätevetensä satamaan. Syynä voi olla tietämättömyys.

Haminan-Kotkan satama on vasta alkua

Vastaavia käsittelyketjuja on Haminan-Kotkan sataman lisäksi suunnitteilla myös muualle Suomeen. Seuraavana vuorossa on Rauman satama.

Baltic Sea Action Group -säätiö on pyytänyt toimintaan mukaan aluksi muutamia varustamoita Suomesta ja Euroopasta. Suomesta mukana ovat varustamot Meriaura ja RABN. Euroopasta puolestaan saksalainen Essberger, norjalainen Utkilen ja maailman suurin varustamojätti, tanskalainen Maersk. Näiden esimerkkien myötä tietoisuus on levinnyt ja myös muut varustamot ovat kyselleet mahdollisuudesta päästä mukaan.

– Sana on kiirinyt myös Itämeren ulkopuolelle Amerikkaa ja Aasiaa myöten. Moni on kysynyt, miksei tätä tehdä muuallakin, kertoo meriliikenteen projektijohtaja Elisa Mikkolainen Baltic Sea Action Groupista.

Itämeren suurin ongelma on rehevöityminen ja happikato. Jätevesien mahdollisimman kattava hyötykäyttö on sikäli merkittävä asia, että käymäläjätevesissä, harmaissa vesissä ja ruokajätteissä on ravinteita ja bakteereita, jotka edelleen lisäävät näitä ongelmia.