HUS ei pysty enää julkaisemaan tietoja koronapotilaiden rokotuksista, tiedot puuttuvat neljännekseltä potilaista – Tästä jutusta voit lukea, miksi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä on vaikeuksia saada ajantasaista tietoa rokotettujen ja rokottamattomien koronapotilaiden suhdeluvusta.

HUSin keskiviikkoisessa infotilaisuudessa (siirryt toiseen palveluun) HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kertoi, että koronaviruksen takia sairaalaan tulleista kaksi kolmasosaa on rokottamattomia.

Rokotustieto puuttuu neljännekseltä koronapotilaista

Hoitohenkilökunnan pitää nyt siis merkitä koronapotilaan rokotusstatus potilastietojärjestelmä Apottiin klikkaamalla monivalintasarakkeeseen, onko potilas saanut rokotusta vai ei ja kuinka monta rokotusta hän on saanut.

– Tieto merkitään potilastietojärjestelmään suoraan napauttamalla, kun potilas tavataan. Nämä tiedot pystytään katsomaan potilastietojärjestelmästä reaaliaikaisesti. Jotta tieto nousee raporttiin, se edellyttää, että joku on sen kysynyt ja napsauttanut sinne, kertoo Apotista vastaava kehittämisjohtaja Visa Honkanen HUSista.

Työvaihe on kuitenkin uusi, ja kaikki potilastyössä olevat eivät ole vielä rutinoituneet merkitsemään potilasstatusta järjestelmään. Tällä hetkellä noin neljännes koronapotilaista on sellaisia, joiden rokotetiedot puuttuvat järjestelmästä.

– Henkilöstöä ei kannata syyllistää, sillä heillä on kädet täynnä töitä, kertoo johtava ylilääkäri Antti Vento HUSin Sydän- ja keuhkokeskuksesta.

Hoitajat eivät aina ehdi tai pysty kysymään rokotustietoja

Esimerkiksi päivystykseen tulevien rokotustietoja ei aina ole mahdollista kirjata, jos potilas on vaikkapa tajuton. Hoitohenkilökuntaan kuuluva ei aina ole katsonut rokotusstatuksen kysymistä tarpeelliseksi, mutta uusien ohjeiden mukaan se pitäisi aina tehdä.

– Aika paljon täytyy luottaa potilaan antamaan tietoon. Kun potilas tulee sairaalaan, niin kyllähän me luotetaan potilaan antamaan informaatioon, Vento sanoo.

Vaikka neljännes rokotustiedoista vielä puuttuu järjestelmästä, tavoite on päästä 95 prosentin kattavuuteen.

Apotti-tiedot eivät kerro suoraan onko potilas koronan takia sairaalassa

Apottiin syötetyt tiedot eivät kerro sitä, milloin henkilö on rokotettu eli onko hän saanut rokotteen esimerkiksi viikon sisällä, jolloin rokotuksen teho ei ole vielä parhaimmillaan, eikä sitä kuinka pitkä aika rokotuksesta on.

Data ei myöskään kerro, minkä takia rokotettu tai rokottamaton koronapositiivinen potilas on tullut sairaalaan eli onko hän tullut koronan aiheuttamien oireiden takia, vai jonkun muun vaivan takia.

HUSista kerrotaan, että jos halutaan tarkkoja tietoja siitä, kuinka iso osa on rokotettuja ja rokottamattomia, lääkäreiden täytyy etsiä tiedot yhä potilaskertomuksista käsityönä.

Rokotettujen osuus kasvaa vuodeosastoilla

HUS:in Apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen kertoo, että lääkärit aikovat jatkossa tehdä kerran viikossa kartoituksen ainoastaan tehohoitopotilaiden taustoista, sillä viime viikolla on saatu viitteitä siitä, että tehohoitoon päätyvistä potilasta yhä useampi on saanut täyden rokotussuojan.

– Tällä hetkellä keuhkosairauksien osastolla olevista potilaista 53 prosenttia on rokottamattomia, kuusi prosenttia yhden rokotuksen saaneita, 38 prosenttia kahden rokotuksen saaneita. Kolme prosenttia potilaista on saanut kolme rokotusta, Vento kertoo.

Päiväkohtaisten lukujen perusteella rokotettujen osuus on alkanut hieman kasvaa tehohoidon lisäksi myös vuodeosastoilla. Se ei Vennon mukaan kerro siitä, etteikö rokotus suojaisi vakavalta taudilta.

HUSin lääkärit sanovat, että todennäköisesti sairaalahoitoon tulevien rokottamattomien osuus tulee nousemaan, koska muiden sairauksien takia hoitoon tulevilta löydetään yhä useammin myös koronavirus. Koronaan sairastuu jatkossa myös entistä enemmän rokotettuja, joiden rokotesuoja on heikompi iän tai perussairauden takia.

– Tartuntoja on vaikeampi rajata sellaisilta, joiden immuunipuolustus on heikompi. Se taas johtaa siihen, että voi saada vakavan taudin, jolloin perussairaus vaikeutuu ja voi joutua sen takia teho-osastolle, Vento sanoo.

HUSin viestintään tullut kyselyjä, miksei rokotustietoa julkaista

Sosiaalisessa mediassa ja Yleen tulleissa yhteydenotoissa on ihmetelty, miksi HUS ei enää tiedota koronapotilaiden rokotusstatuksen suhdelukuja avoimesti. Osa on epäillyt, että rokotettujen määrä on kasvanut sairaaloissa niin suureksi, että sitä ei haluta kertoa.