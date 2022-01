Jo yli miljoona suomalaista käynyt uurnilla, vaalijohtaja pitää äänestysprosentin nousemista 50:een mahdollisena

Ennakkoäänestys on karistanut pahimmat pelot aluevaalien äänestysaktiivisuuden vähäisyydestä.

Koko maassa äänestysprosentti on ennakkoäänien jälkeen 26,4.

– Viime vuonnahan ennakkoäänestys kesti poikkeuksellisesti kaksi viikkoa, nyt vain normaalin viikon ajan. Sen sijaan vuoden 2017 kuntavaalien (ennakkoon 26,6 prosenttia) kanssa aluevaalin ennakkoäänestys on hyvinkin samalla tasolla, Jääskeläinen huomauttaa.

– Ehkä nyt ei ihan samaa voida vaalipäivän ääniltä odottaa kuin vuoden -17 kuntavaaleissa, mutta sanoisin, että 50 äänestysprosenttiin on nyt ihan hyvät mahdollisuudet.

Alueiden äänestysprosentteja on hyvä vertailla

– Meillähän on tässä meneillään 21 vaalit yhtä aikaa. Kyllä aluekohtaisilla äänestysprosenteilla on iso merkitys.

Vieläkin merkittävämpää on luonnollisesti tarkkailla, mitä aluiden sisällä tapahtuu.

Muun muassa suunnilleen samankokoisilla Lapualla ja Kauhajoella on eroa äänestysprosentissa peräti yhdeksän yksikköä, kun Lapualla uurnilla on käynyt 33 prosenttia ja Kauhajoella hieman yli 24 prosenttia äänioikeutetuista.

– Sitä on vaikea tarkkaan ennakoida. Sen voi tietysti sanoa, että varmastikin sen kunnan ehdokkaat, jossa äänestämässä enemmän käydään, pärjäävät paremmin kuin sen toisen kunnan ehdokkaat. Oman kunnan väki ehkä tosiaan äänestää omia ehdokkaitaan.

– Nimenomaan. On kuitenkin vaikea sanoa, miten äänet kuntien sisällä lopulta jakaantuvat. Jossain kunnassahan saattaa olla paljon ehdokkaita, jossain vähemmän. Näin äänet saattavat kasaantua tietylle ehdokkaalle tai jakaantua usealle.

Valtuuston kokonaisuus ratkaisee

– Lopulta se ei olekaan niin merkittävää, kuinka monta paikkaa oma kunta aluevaltuustoon saa, vaan valtuuston kokonaisuus ja rakenne on se merkittävä asia. Sitä pitää enemmänkin nyt seurata.

– Nyt näyttää siltä, että uurnille on löydetty, vaikka tilanne on haastava koronan ja ehkä vielä vieraan, uuden vaalin myötä. Siitä huolimatta jo yli miljoona ihmistä on löytänyt syyn äänestämiselle.