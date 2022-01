Yle seuraa historiallista vaalisunnuntaita aamusta iltaan: katso tästä, miksi nyt äänestetään ja miten päivä etenee kanavillamme

Ylen verkkosivuilla vaalisisällöt on koottu yhteen paikkaan .

Hyvinvointialuekohtaista seurantaa on tarjolla erityisesti Radio Suomen aluelähetyksissä sekä virtuaalisissa vaaliteltoissa .

Televisiossa tuloslähetys on myös ruotsiksi ja tulkataan viittomakielelle.

– Se on demokratiatehtävämme ytimessä. On tärkeää, että kansalaiset ovat selvillä, mistä näissä historian ensimmäisissä aluevaaleissa on kyse, Räisänen sanoo.