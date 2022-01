Kalastaja saa nyt mateita saaliiksi – ruokakalana made on parhaimmillaan juuri talvella

Tammi-helmikuu on mateen eli matikan pyydystämisen parasta sesonkia. Made on turskansukuinen petokala, joka ui pohjavesissä. Se lisääntyy kylmän veden aikaan.

– Nyt alkaa olla mateen kutuaika, jolloin se kasaantuu yhteen paikkaan ja sitä on helpompi saada. Toisaalta se on sellainen pohjan tonkija, joten se on talvella maukkaampi kuin kesällä, sanoo Hämeen ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Mika Soramäki .

Madetta on lähes kaikissa Suomen järvissä ja myös merialueilla. Soramäki on pyytänyt madetta Vanajalla jo useita vuosikymmeniä. Hän kertoo, että Vanajan madekanta on nykyään varsin hyvä ja veden laatu on parantunut.