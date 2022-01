Tongan tulivuorenpurkauksella karut seuraukset: saari katosi kartalta, nyt alueella odotetaan happosateita

Tongan tulivuorenpurkaus on Tyynenmeren tulirenkaan alueella suurin sitten vuoden 1991, jolloin Pinatubo-tulivuori purkautui Filippiineillä.

Tongan tuhoista ei ole vielä tarkkaa kuvaa, koska järistys katkaisi viestiyhteyksiä. Neljän ihmisen on toistaiseksi vahvistettu kuolleen, mutta materiaaliset tuhot tiedetään jo suuriksi.

– Esimerkiksi Hunga Tonga – Hunga Haʻapai -niminen saari tuhoutui lähes täysin ja ihan katosi kartalta. Taloja ja rakennuksia on myöskin tuhoutunut monilla Tongan saarilla, kertoi EU:n Tyynenmeren aluetoimiston väliaikainen asiainhoitaja Erja Askola Yle Radio 1:n Ykkösaamussa .

Askola on Fidžin pääkaupungissa Suvassa vajaan 1 000 kilometrin päässä Tongan saarilta.

– Tulivuorenpurkaus tuntui täällä asti pieninä järistyksinä ja pieninä tsunami- tai tulva-aaltoina. Täällä ulkosaarilla on ollut jonkin verran vahinkoja ja tulvatuhoja.

Myös tuhkapilvi on ulottunut Fidžisaarille saakka. Eikä ihme, sillä purkaus tapahtui merenpinnan alapuolella, mikä teki räjähdyksestä ja tuhkapilvestä valtavan.

"Kuin heittäisi sangollisen vettä kiukaalle"

– Kun tämä iso tulivuori on merenpinnan alla, ja merivesi pääsee kontaktiin kivisulan eli magman kanssa, niin se on vähän niin kuin heittäisi sangollisen vettä kiukaalle, Heinonen vertaa.

– Purkauspilvi on valtavasti suurempi, koska siihen sekoittuu meriveden tuottamaa höyryä. Sehän on tässä noussut arvion mukaan jopa 20–30 kilometriin, kun purkaus on ollut niin voimakas.