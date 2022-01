Ylen aluevaalikannatusmittaus: Keskusta pomppasi SDP:n kannoille, perussuomalaiset vajosi ja kokoomus vahvisti kärkipaikkaansa

Keskusta kilpailee kakkospaikasta SDP:n kanssa

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja kertoo, että uudessa aluevaalikannatusmittauksessa suurin muutos on keskustan nousu ja perussuomalaisten pudotus.

– Kokoomus lähtee selkeältä paalupaikalta aluevaalien lopputaistoon. SDP on toisena kuten aikaisemminkin, mutta oikeastaan ainoa ja aika selkeäkin muutos tässä on se, että keskustan kannatus on noussut selkeästi ja perussuomalaisten laskenut, Turja kuvaa muutosta.