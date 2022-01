Puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen Ylelle Itämeren tilanteesta: “Kykenemme tässäkin tilanteessa turvaamaan alueellisen koskemattomuutemme”

TUKHOLMA Ruotsissa on arvioitu vallitsevaa turvallisuuspoliittista tilannetta vakavin äänenpainoin.

Venäjä on viime viikkoina uhannut Ukrainaa ja länttä erilaisilla toimilla, jos Yhdysvallat ja Nato eivät suostu sen vaatimuksiin.

Tilanne on Bydénin mukaan arvaamaton ja nopeat muutokset mahdollisia myös lähialueillamme.

Mikä on näkemyksenne tilanteesta osapuolten välillä juuri nyt?

– Tilanne turvallisuusympäristössämme on epävakaa ja vaikeasti ennakoitavissa. Tilanne on edelleen heikentynyt viimeisen vajaan vuoden aikana ja sillä on heijastusvaikutuksia myös Itämerelle. Venäjän ja lännen (USA, NATO) välisten neuvottelujen lopputulemaa ei vielä tiedetä, Kivinen kirjoittaa sähköpostivastauksessaan.