Lasten aluevaaleissa ääniharavaksi on nousemassa muikku tai piirakka – päiväkodeissa harjoitellaan demokratiaa äänestämällä

Vaaliehdokkaat on käyty joensuulaisessa Hukanhaudan esikoulussa läpi varhaiskasvatuksen opettajan Miia Juvosen johdolla. Etualalla Aatos Herttuainen.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella järjestettävissä lasten aluevaaleissa on ehdolla neljä puoluepoliittisesti sitoutumatonta piirroshahmoa. Vaalit ovat tärkeä osa demokratiakasvatusta.

Valtakunnallisten vaalien yhteydessä myös lapsille on alettu järjestää omia vaaleja. Idea lasten omiin vaaleihin on Suomen Nuorkauppakamarien mukaan lähtöisin Porista, jossa niitä on järjestetty jo useita kertoja.

Valtakunnallisesti lapset ovat saaneet äänestää muun muassa vuoden 2019 eurovaaleissa sekä viime vuoden kuntavaaleissa. Järjestäjänä on nuorkauppakamarien lisäksi Kuntaliitto.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella ovat parhaillaan käynnissä historian ensimmäiset lasten aluevaalit, joissa lapset voivat äänestää suosikkiaan neljästä puoluepoliittisesti sitoutumattomasta piirroshahmoehdokkaasta.

Ehdokkaat ovat Killi Karjalanpiirakka, Kaapo Kalakukko, Salli Sultsina ja Saska Savumuikku. Ehdokkaat eivät anna vaalilupauksia vaan puhuvat runomuotoisissa esittelyissään muun muassa puhtaan luonnon, heikompien puolustamisen ja hyvän ruoan puolesta.

Lasten aluevaaliehdokkaat ovat Killi Karjalanpiirakka, Kaapo Kalakukko, Salli Sultsina ja Saska Savumuikku. Kuva: Siun sote

– Koska lasten aluevaaleja tiedusteltiin meiltä niin monelta taholta, päätimme vastata toiveeseen ja tehdä pikajärjestelyillä lapsille oman sähköisen äänestyksen. Se on yksinkertaisesti toteutettu, mutta tärkeintä on tukea lasten demokratiakasvatusta, kertoo Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen muutosjohtaja Elina Felin.

Muikusta voi tulla musta hevonen

Joensuulaisen Hukanhaudan esikoulun Naavapolku-ryhmässä moni on jo käynyt uurnilla, vaikka äänestysaikaa on vielä viralliseen vaalisunnuntaihin saakka.

Mikäli naavapolkulaisia on uskominen, vaalien ääniharavaksi on nousemassa neuvolatyöstä haaveileva perinneherkku Killi Karjalanpiirakka. Mustaksi hevoseksi voi kuitenkin kiriä Saska Savumuikku, joka on huolissaan ilmastonmuutoksesta.

– Savumuikku on minun suosikki, koska se haluaa pitää luonnon puhtaana, ja koska se on uinut siellä savussa, perustelee 6-vuotias Lari Kirjavainen.

6-vuotias Minka Alm ei ole vielä äänestänyt, mutta aikoo käyttää äänioikeuttaan lasten aluevaaleissa. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Ennakkosuosikissa Karjalanpiirakassa tuntuu vakuuttavan sen luotettavuus. Piirakkaa on syöty niin arjessa kuin juhlassa, kotona ja mummolassa. Tuttuun ehdokkaaseen on helppo tukeutua.

– Äänestän piirakkaa, koska se on hyvää kun sen päälle laittaa voita ja juustoa, sanoo Helmi Tukiainen, 6.

– Voi laittaa myös munavoita, muistuttaa Elena Uunila, 6.

Kuopion torilta tuttu terapeutiksi tähtäävä kalakukko puolestaan ei herätä pohjoiskarjalaisissa esikoululaisissa suurta luottamusta.

– Sen kanssa ei voi mennä kalaan, kun se syö ne kaikki, perustelee Ville-Pekka Suomalainen, 6.

Yhteisen leikin päättäminen on arjen demokratiaa

Varhaiskasvatuksen opettaja Miia Juvonen uskoo, että äänestysinnokkuus syntyy jo lapsena. Siinä isoa roolia näyttelee koulujen ja varhaiskasvatuksen demokratiakasvatus.

– Vaaleissa tärkeintä on se, että lapset kokevat voivansa vaikuttaa ympärillään tapahtuviin asioihin. Kun he näkevät, että omalla äänellä on merkitystä, se innostaa heitä käyttämään sitä.

Esikoulussa järjestetään äänestyksiä muun muassa suosituimmista ulkopuuhista. Kuva: Ari Haimakainen / Yle

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa lapset pääsevät harjoittelemaan oman äänen käyttämistä arkisissa asioissa. Äänestyksiä järjestetään muun muassa siitä, mitä leikitään tai minne lähdetään retkelle.

– Kun arjen demokratian esimerkkejä tarjotaan lapsille matalalla kynnyksellä, siitä on helppo jatkaa isompiin asioihin.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen lasten aluevaalit ovat käynnissä sunnuntaihin 23. tammikuuta saakka Siun soten verkkosivuilla. Vaalien tulos julkistetaan vaalisunnuntain jälkeisellä viikolla.

Aiheesta voi keskustella 20.1. kello 23:een saakka.