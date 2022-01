Luistelukenttiä jäädytetään joskus jopa keskellä yötä – lasten mahdollisuus luistella lepää monessa kunnassa talkooväen harteilla

Kyläyhdistys on tehnyt Kokemäen kaupungin kanssa sopimuksen, jonka mukaan kaupunki vastaa kentän ylläpidon juoksevista kuluista ja maksaa pienen muutaman sadan euron korvauksen kentän hoidosta yhdistykselle. Yhdistyksen vastuulla on kentän jäädytys ja kunnossapito.

Kunnat haluavat lisää vapaaehtoisvoimaa kenttien ylläpitoon

Peipohjan kyläyhdistys on oiva esimerkki siitä, miten kuntien lähiliikuntapaikkoja ja etenkin luistelukenttiä pidetään yllä isossa osassa kuntia.

Ilmastonmuutos ja kuntien rahatilanne on tehnyt ulkojäiden hoitamisesta kunnille vähintään haastavaa.

Moni kunta muotoilee kenttien hoidosta sovitun yhteistyön ostopalvelusopimuksen muotoon. Joissakin kunnissa ostopalvelusopimuksia on solmittu myös yritysten kanssa.

Talkooväen innostus ja jaksaminen ratkaisevassa roolissa

Kokemäellä tälläista tilannetta ei ole jouduttu pohtimaan ja sovitusta on pidetty tähän asti kiinni, toteaa vapaa-aikapäällikkö Elina Heinilä .

– Kai siinä sitten neuvoteltaisiin jonkun muun yhdistyksen kanssa, että he ottaisivat kentän hoitaakseen.

Sekä Kokemäen kaupunki että Peipohjan kyläyhdistys pitävät nykyistä järjestelmää silti toimivana. Peipohjan kyläyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Björkbacka muistuttaa, että lähiliikuntapaikan merkitys kyläyhteisölle on mittaamattoman arvokas.

– Pienten kuntien talous on niin heikoilla, ja talkootöitä on pakko tehdä. Ja mikä ettei emme voisi tätä tehdä? Talkootyö on ihan virkistävääkin, Björkbacka huomauttaa.