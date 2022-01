Kuuluuko valta sote-ammattilaisille vai poliitikoille? Tutkija, maakuntajohtaja ja äänestäjät arvioivat, millainen olisi hyvä aluevaltuusto

Ne luovat suuntaviivat sille, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut sekä palo- ja pelastustoimi organisoidaan 21 hyvinvointialueella. Laki määrää sen verran, että rahoituksesta 97,7 prosenttia menee sosiaali- ja terveydenhuoltoon, ja pelastustoimen rahoitusosuus on 2,3 prosenttia.

Sopivatko kansanedustajat aluevaltuustoihin?

Aluevaalien kaikista 10 584 ehdokkaasta noin viidennes on sote-alan ammattilaisia. Noin kolmannes ehdokkaista on kuntien tai kaupunkien istuvia valtuutettuja. Ehdokasjoukkoon mahtuu myös kaikkiaan 111 kansanedustajaa ja kuusi ministeriä.

– He päättävät jo Helsingissä. Siellä pitäisi olla sekä päättäjiä että ammattilaisia. Laajempi koulutuspohja pitää olla, kun pitäisi olla heti pätevä päättämään, Kestilä sanoo.

Lapin yliopiston politiikan tutkija Tapio Nykänen uskoo, että puolueet ovat lähteneet nimekkäiden ja kokeneiden ehdokkaiden kautta turvaamaan omaa asemaa, koska kyseessä on uudet vaalit.

Nykäsen mukaan kokeneet poliittiset päättäjät voivat olla hyväksi uusien valtuustojen käynnistysvaiheessa. Hän kuitenkin perää harkintaa tulevaisuudessa, jos on mukana neljässä tai jopa viidessä luottamustehtävässä eri tasoilla. Pesteissä on liikaa hommaa yhdelle ihmiselle.

– Hallituksen puheenjohtajuus on täysin mahdotonta, eli kyllähän se rivivaltuutetun asema siellä varmaan odottaa.

Monipuolisuus olisi tärkeintä

Lapin hyvinvointialueella sote-alan ehdokkaita on jonkin verran suurempi osuus kuin koko maassa eli vajaa 23 prosenttia. Tämä voi johtua siitä, että pienemmissä kunnissa on suurin huoli kuntiin jäävistä palveluista.

– Valtuusto on edustuksellinen elin, jonka pitäisi edustaa monipuolisesti ja laaja-alaisesti koko alueen väestöä. Mitä monipuolisempi sen tausta on, sitä paremmin se pystyy sitten tekemään päätöksiä asukkaiden näkökulmasta, Riipi sanoo.

Politiikan tutkija Tapio Nykänen pitää politiikan ja päätöksenteon ammattilaisia etuna. Heillä on kokemusta monimutkaisten organisaatioiden toiminnasta ja päätöksenteosta.

– Juuri nyt ehkä on hyötyä myös siitä, että siellä on sote-alan ammattilaisia, jotka pystyvät ottamaan kantaa siihen, kuinka vältetään pahimpia miinoja hyvinvointialueiden pystyttämisestä, Nykänen sanoo.

Kunnat haluavat vaikuttajia aluevaltuustoon

Kuntaliiton selvityksen mukaan kaikista 292 kunnasta on vähintään yksi ehdokas. Kunnanvaltuutettujen osuus ehdokkaista on suurempi pienemmissä kunnissa. Kuntaliiton mukaan alle 2000 asukkaan kuntien valtuutetuista 60 prosenttia on ehdokkaana.