Merkkien taustalla on muutakin symboliikkaa. Esimerkiksi avain on apostoli Pietarin ja hilparikirves Pyhän Olavin tunnus. Ilari on pohtinut, voisivatko myös näiden merkkien käyttäjät olla nimeltään Pietari ja Olavi. Kuvan puumerkit ovat Hauhon ja Karjaan kirkoista.