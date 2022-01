Hämeen taivaalla on viime päivinä lentänyt poikkeuksellisen paljon hävittäjiä. Hornetien ylilennot ovat aiheuttaneet hämminkiä ja keskustelua muun muassa sosiaalisessa mediassa.

– Meillä on tällä viikolla käynnissä yölentokoulutusta ja me pystytään painottamaan tukilentotoimintaa ilta- ja yöpuolelle. Satakunnan lennostosta toteutetaan päivä-aikaan ne lennot, milloin he ovat töissä, kertoo Karjalan lennoston esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Tomi Böhm.