Mielenterveyspotilaiden kuljetuksissa tullut sekavia tilanteita, poliisin mukaan lääkärit pyytävät apua useammin kuin laki sallii

Yle on nähnyt Poliisihallituksen 17-sivuisen ohjekirjeen. Siinä korostetaan, että poliisi antaa virkasuhteisen lääkärin pyynnöstä virka-apua, jos virka-avun antamiselle on olemassa perusteet.

– Poliisin rooli on antaa virka-apua eikä tehdä terveydenhuollon toimenpiteitä. Terveydenhuollon puolelta kysyntä ei vastaa tarjontaa. He ovat halunneet enemmän poliisilta kuin voivat lain puutteessa edes pyytää, Arvelin sanoo.

Lääkärien pitää Arvelinin mukaan arvioida ennen virka-apupyyntöä itse, onko henkilö väkivaltainen tai vaaraksi itselleen tai muille. Virka-apua on Poliisihallituksen mukaan oikeus saada, kun henkilöstä on laadittu tarkkailulähete tai kun henkilö on kuljetettava toimintayksikköön tarkkailulähetteen laatimiseksi.

Erimielisyyksiä virka-avusta

– Palautteesta on käynyt ilmi, että terveydenhuollon viranomaisella on ollut virka-avusta jokseenkin toisenlainen käsitys kuin poliisilla, Poliisihallituksen poliisitarkastaja Konsta Arvelin kertoo.

Hän on huolissaan, miten akuutissa psykoosissa oleva ihminen saa jatkossa hoitoa. Lääkärin mukaan psykoosissa on tavallista, ettei ihminen itse tunne olevansa sairas. Siksi hän ei halua tulla tai lähteä hoitoon. Vastustaminen voi olla sairaalle ja terveydenhuollon ammattilaiselle vaarallista.

Lääkäri kertoo, että on tilanteita, joissa jo puhelimessa syntyy epäily, että potilas todennäköisesti täyttää tahdon vastaisen hoidon kriteerit. Aiemmin hän on tehnyt virka-apupyynnön poliisille, jotta potilas on saatu arvioitavaksi ja oikeaan hoitoon. Nyt tilanne on hänestä epäselvä.