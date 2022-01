Korona siirtää jo toistamiseen penkkareita ja vanhojentansseja ympäri maata – opiskelijat pääsevät juhlimaan vasta keväämmällä

Helsingin kaupunki on päättänyt koronatilanteen takia siirtää lukiolaisten penkkarit ja vanhojentanssit ylioppilaskirjoitusten jälkeiseen aikaan huhti-toukokuulle, kertoo Helsingin kaupungin lukiokoulutuksen päällikkö Harri Korhonen.

Penkkareiden osalta sovitaan vielä lukioiden yhteinen päivä. Kaupungin toiveissa on, että yhteinen päivä saataisiin sovittua heti yo-kirjoitusten jälkeen.

Vanhojen tansseja siirretään kaikissa pääkaupunkiseudun kaupungeissa, mutta penkkareiden osalta Vantaa on tehnyt eriävän päätöksen ja järjestää ajelut normaalina ajankohtana.

Myös muualla Suomessa penkkareita on päätetty siirtää koronatilanteen takia edellisen vuoden tapaan. Esimerkiksi Kanta-Hämeen pandemiaryhmä on suosittanut, ettei juhlallisuuksia järjestettäisi vielä alkuvuonna. Joensuussa kaupunki on jo päättänyt siirtää penkkarit ja vanhojentanssit eteenpäin.