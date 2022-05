Janne Saarikiven kolumni: Suomalaiset eliitit elävät omassa amerikkalaisuuden kuplassaan eivätkä tunnista todellista kansainvälisyyttä keskuudessamme

Tutkimamme lapset olivat sekä oikeiston että vasemmiston retoriikan ytimessä. Maassahan on oikeistopuolue, joka puhuu lähinnä vain maahanmuutosta, nimenomaan siitä, miten se on paha asia. Lehdistössä (siirryt toiseen palveluun) ja selvityksissä on varoitettu, että maassa on pian kouluja, joissa ei osata suomea.