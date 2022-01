Isäni sai aivoinfarktin ollessani 12-vuotias – olisipa joku kertonut, miten muuttuneen perheenjäsenen kanssa opitaan elämään

Siinä sinä olet, vahva isäni, liikkumattomana ja kalpeana. Kasvosi ovat oudon vinot, et näytä aivan itseltäsi. Otat minua kädestä kiinni hennosti, ja kätesi on jääkylmä. Ihmettelen. Katsot suoraan silmiin. Yrität kai sanoa jotain, mutta suustasi tulee vain tavuja. Meistä kukaan – minä, siskoni tai äitini – ei ymmärrä, mitä haluaisit kertoa.

Isästä tuli väsynyt, huumorimiehestä vakavampi

Emme ole isäni kanssa juurikaan puhuneet aivoinfarktiin liittyvistä ajatuksistamme. Sellaisille asioille löytää harvoin arjesta aikaa, toisaalta ei läheisen kanssa keskustelulle tunnu välttämättä olevan tarvettakaan. Aikuistuttuani olen kuitenkin miettinyt paljon isän sairastumista ja sen vaikutuksia elämääni, joten on korkea aika kysyä, miltä tämä kaikki on isästä itsestään tuntunut.

On totta, että isästä on tullut entistä vakavampi. Olen tuntenut isäni pidempään tällaisena kuin ennen aivoinfarktia. Olen kuullut, että isä oli todella huumorintajuinen ja hauska tyyppi. Sitä isä on toki nykyäänkin, mutta perusilme on toisenlainen. Vitsien heittäminen ei suju yhtä näppärästi, kun sanat eivät juolahda mieleen toivotulla tahdilla.