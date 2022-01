Asiantuntijat eri linjoilla koronapassin vaihtamisesta rokotuspassiin – HUS-pomo: Rokotuskattavuus paranisi, oikeusoppinut: Lisäisi ongelmia

Tällöin passin saisi joko kahdella tai kolmella rokotuksella, tai vaihtoehtoisesti myös, jos on tehosterokotusten sijaan sairastanut koronataudin.

Hallituksen kaavailemasta mallista ei ole selvyyttä, ja asian valmistelu on alkumetreillä. Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi kuitenkin tiistaina passissa olevan vaikeita oikeudellisia ongelmia.

Voutilainen: Erittäin vaikea perustella

Voutilaisen mukaan perusoikeuksien rajoittamista on vaikea perustella, jos henkilö on saanut suojan taudilta koronavirustaudin sairastamisen seurauksena.

– Mikä on peruste, että henkilön pitäisi mennä rokottautumaan, jos hän on koronalle suojautunut jo taudin sairastettuaan, Voutilainen kysyy.

– Rokotepassilla tuotaisiin lisäongelmia. Pakotettaisiin ottamaan rokote ilman että siihen on välttämättä lääketieteellistä perustetta, jos henkilö on sairastanut koronan.

Lehtonen: Passi olisi keino lisätä rokotekattavuutta

– Jokainen maa pyrkii siihen, että väestön rokotuskattavuus on mahdollisimman korkea. Rokotukset ovat keskeinen tautien ennaltaehkäisyn muoto ja niiden edistäminen hyväksyttävä tarkoitusperä jopa koronapassilla, Lehtonen sanoi Yle Radio Suomen päivä -ohjelmassa keskiviikkona.

Tomi Voutilaisen mukaan rokottamiseen kannustaminen on riittämätön peruste perusoikeuksien rajoittamiseen.

Miten sairastettu korona todistetaan?

Mikäli rokotepassin saisi myös sairastamalla koronan, hankaluudeksi tulee se, että viralliseen koronatestiin on erittäin vaikea päästä. Kotitesti ei Suomessa riitä näytöksi sairastetusta koronasta.

– On ongelma, että yhteiskunnallisesti on päätetty, että kaikkia ei testata joilla on oireita. Kaikki eivät saa virallista tietoa, onko heillä ollut korona vai ei.