Viron puolustusvoimain komentaja arvioi, että sota Ukrainassa alkaa todennäköisesti pian – Yhdysvalloilta ei kirjallista vastausta Venäjälle

– Venäjän presidentti Vladimir Putinilla on suunnitelma katsoa taaksepäin historiaa ja kehittää maataan juuri siihen suuntaan kuin hän on sitä kehittämässä tällä hetkellä.

Heremin mukaan joukkojen lähettäminen Ukrainan rajan läheisyyteen on selkeä merkki Venäjän suunnitelmista. Hyökkäystä Ukrainaan hän pitää niin todennäköisenä, että sen aloittamiseen ei tarvita enempää provokaatioita.

"Venäjä on vaarallinen"

– Venäjä keksii jonkin syyn. He sanovat, että siellä on aseistusta, Ukrainan mahdollinen liittyminen Natoon vaarantaa Venäjän rajaturvallisuutta. Mutta kaikki maat, jotka ovat liittymässä Natoon, ovat tekemässä sen vain yhdestä syystä. Siksi, että Venäjä on vaarallinen.