Raamattu saapuu oikeussaliin, kun Päivi Räsäsen käräjät alkavat – Oikeusoppinut: "Kimurantti tapaus, päätä raavitaan monessa pilttuussa"

Oikeudenkäynnissä on kyse sananvapaudesta ja siitä, kuinka sitä voidaan harjoittaa uskonnollisissa julkaisuissa ja mielipiteissä.

– Tavattoman kimurantti oikeudenkäynti on tulossa. Päätä raavitaan monessa pilttuussa, sanoo Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio .

Twiitti, pamfletti ja radiohaastattelu

– Räsänen on väittänyt [pamfelitissa], että homoseksuaalisuus on tieteellisesti todistettu psykoseksuaalisen kehityksen häiriö, syyttäjät totesivat tiedotteessa.

Räsänen: En ole solvannut mitään ihmisryhmää

– Raamattu opettaa, mikä on Jumalan tahdon mukaista elämää, mikä on syntiä ja mikä ei ole syntiä. Nämä ovat teologisia kysymyksiä, joita mielestäni ei pitäisi ratkoa käräjillä, vaan jättää uskonnonvapauden piiriin vapaassa yhteiskunnassa.

– Tässä tilanteessa tehtäväni on puolustaa sanan- ja uskonnonvapautta. Puolustaa sitä, että edelleenkin saa tunnustaa Raamattuun perustuvaa ajattelua, kristillistä opetusta ihmisestä.

Rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio katsoo, että Räsäsen sananvapausoikeudenkäynti on merkittävä.

Miksi oikeudenkäynti on tärkeä?

– Luulen, että tällaisista homovastaisista [kannanotoista] on ylimalkaan aika harvoin tehty juttuja [nostettu syytteitä].

– Jos puhutaan Luther-säätiölle tehdystä kirjoituksesta, niin päätarkoitus on ollut selvittää opillista näkemystä siitä, minkälainen perheen pitäisi olla. Siinä on sitten siteerattu vanhoja Raamatun lauseita, jotka ovat olleet aika homovastaisia, ja on esitetty tästä muutenkin tietynlaisia tulkintoja.