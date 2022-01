Vaalimainoksessa voi huijata ilman rangaistusta – oikeusoppinut: "Ei sitä valvo oikein kukaan"

Jos ei mainehaitta hetkauta, eikä poliittisen uran lyheneminen pelota, ehdokas voi kertoa itsestään vaalimainoksissa mitä lystää. Ainoa virallinen kontrolli on, että ehdokaslistoista tarkistetaan jokaisen nimi ja ammatti.

Tavanomainen vaalimainonta on eri asia.

– Itsensä kehuminen on ehdokkaalle normaalia, että mainostaa itseään päteväksi. Nyt puhutaan siitä, että antaa itsestään äänestäjille ihan virheellistä tietoa vaikkapa siitä, mitä tehtäviä on hoitanut, väärän CV:n, Tolvanen tarkentaa.

Valvonta kansalaiskontrollin varassa

– On vaikea säännellä muuta kuin, että tiedot ehdokasasettelun yhdistelmässä ovat oikeita. Vaalirahoituksen sääntelykin on ollut ongelmallista, onko siinäkään kontrolli riittävää, kun vaalirahoituslakiakin pystyy kiertämään, professori Tolvanen pohtii.

Digikampanjointi on oma lukunsa. Painettu vaalimainos on helpompi tarkistaa jälkikäteen kuin kontrolloida ehdokkaan netissä antamia tietoja, joita voi olla useissa somekanavissa ja -ryhmissä. Siellä tietoja on helppo muuttaa.