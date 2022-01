Jani Kaaron kolumni: Kuka saa arvostella syrjittyjä tai vierasta kulttuuria?

Kuvitellaan, että kirjoitan kolumnin. Esitän siinä kritiikkiä jonkin vähemmistön toiminnasta, vaatimuksista tai moraalista. Kirjoitukseni herättää protestin: Olet etuoikeutettu! Et kuulu vähemmistöön, jota kritisoit – on parempi olla kommentoimatta asioita, joita ei ymmärrä.

Sitten käy vielä niin, että kritiikistäni provosoituneet ihmiset aloittavat kampanjan minua vastaan. He vaativat kirjoitustani poistettavaksi, ja kolumnipaikkani lopettamista. He ottavat yhteyttä kaikkiin avustamiini medioihin ja vaativat, että kirjoituksiani ei saa enää julkaista.

Näin kävi esimerkiksi Philadelphia Enquirerin päätoimittajalle Black Lives Matter-liikkeen mielenosoitusten aikana. Mustiin kohdistuvaa poliisiväkivaltaa vastustavan liikkeen mielenilmaisuissa esiintyi myös mellakoita ja tuhottiin omaisuutta. Päätoimittaja sai lähteä (siirryt toiseen palveluun) , koska hyväksyi lehteensä kolumnin otsikolla. Buildings Matter Too (On rakennuksillakin väliä).

Woke on tehnyt Yhdysvaltain moraalisesta maisemasta mielenkiintoisen. Tähän asti äärimoraalisuutta ovat edustaneet konservatiivit. Kun taustavoimina ovat jumala, raamattu ja kirkko, on helppo olla vakuuttunut oman moraalinsa oikeutuksesta.

Vasemmisto on pitänyt konservatiivien moraalista absolutismia absurdina, mutta woken oma moraali vaikuttaa myös absoluuttiselta. Mitä muuta voi sanoa moraalista, johon nojaten ihmisiä mustamaalataan ja savustetaan työpaikoistaan? Mutta jos woke-väkeä kritisoidaan, heidän moraalinen absolutisminsa muuttuu yhtäkkiä moraalirelativismiksi – sitä edustaa asenne: älä kommentoi asioita, joita et voi ymmärtää.

Asia pohditutti minua parikymppisenä. Silloin mietittiin, voimmeko tuomita toisten kulttuurien moraalia oman kulttuurimme moraalin pohjalta. Usein kuultu vastaus oli – ei, emme voi. Jos teemme niin, se on kolonialismia ja kulttuurista sovinismia – syötämme muille oman kulttuurimme arvoja ja moraalia ilman, että he ovat sitä pyytäneet.

Sain sielunrauhan näiden filosofisten valintojen välillä, kun luin filosofi Mary Midgleyn teoksesta Heart and Mind luvun ”Trying Out Ones New Sword”.