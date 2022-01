Puolustusvoimat on valmiina säätelemään sotilaallista valmiuttaan, jos tilanne Itämerellä kiristyy – "Olisi epäluonnollista, jos emme säätelisi"

Pääesikunnan valmiuspäällikkö Janne Huusko kertoo, että turvallisuustilanne on heikentynyt Itämerellä jo useiden vuosien ajan. Siihen on varauduttu rakentamalla valmiutta esimerkiksi lainsäädäntöä kehittämällä ja erityisillä valmiusyksiköillä.

Ruotsi nosti valmiuttaan ja toi lisäjoukkoja Gotlantiin. Miten Suomen valmiutta on nostettu viime viikkoina?

– Puolustusvoimat seuraa lähialueiden tilannetta aina tarkkaan ja niin tietysti juuri tälläkin hetkellä. Olisi epäluonnollista, jos emme tarvittaessa säätelisi valmiutta niiden havaintojen perusteella, joita tästä ympäristöstä teemme. Valmiuden sääätelyn yksityiskohdat ovat operatiivista tietoa ja niiden niukka kommentointi on Suomessa valittu linja, Huusko sanoo.

– Me seuraamme turvallisuusymjpäristön tapahtumia ja valmiuden säätely on meille ihan normaalia toimintaa. Me säätelemme valmiutta sen mukaisesti, mitä turvallisuusympäristössä tapahtuu.