Urheiluakatemia kasvattaa huippu-urheilijoita, mutta kehottaa opiskelemaan myös siviilielämää varten – se on hyvä, sanovat urheilijat itse

Koilahden pääaineena on erityispedagogiikka, mutta tulevaisuuden ammatista ei ole vielä tietoa.

Myös salibandyn kaksinkertainen maailmanmestari Lauri Stenfors on opiskellut menestyksellisen urheilu-uran ohessa.

– Se on toiminut pirun mallikkaasti. Täyden työviikon tekeminen ja pelaaminen huipputasolla ei olisi mahdollista.

Susanna Tapanilla ei ole vielä selvää kuvaa, mitä aikoo tehdä urheilu-uran jälkeen: – Mutta kyllä se varmaan jotain urheilun saralla on toivottavasti.

– Päivässä on vähän muutakin sisältöä, ei ihan koko ajan mieti urheilua.

Koilahtea, Stenforsia ja Tapania yhdistää se, että he ovat Turun Seudun Urheiluakatemian (siirryt toiseen palveluun) kasvatteja.

– Urheiluakatemia on merkinnyt tosi paljon. Se on mahdollistanut huippu-urheilijaksi kasvamisen. Siitä se oikeastaan alkoi, kun liityin urheiluakatemiaan, Susanna Tapani sanoo.

Opiskelut maaliin

Vuonna 2004 perustettu Turun Seudun Urheiluakatemia (TSU) on yksi Suomen kuudesta valtakunnallisesta urheiluakatemiasta. Jäseniä sillä on tällä hetkellä 1 180.

Suurin osa on yläkouluikäisiä ja Kerttulin urheilulukion oppilaita, mutta myös huippu-urheilijoita riittää. Heitä on vajaa kahdeksankymmentä.

Suomessa on yhteensä parikymmentä urheiluakatemiaa (siirryt toiseen palveluun), joissa on 18 000 urheilijaa. Suurin osa joko jo on tai ainakin tähtää kansalliselle huipputasolle.